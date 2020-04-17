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17.04.2020 14:12
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Монастырь Оптина Пустынь закрылся, как минимум, на выходные

Введенский мужской монастырь в Калужской области, также известный как Оптина Пустынь, с пятницы 17 апреля и до пасхального воскресенья включительно закрыт для прихожан.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информацию из монастыря. До сих пор он был открыт, несмотря на запрет регионального Роспотребнадзора посещать храмы. Оптина Пустынь подчиняется напрямую Московскому патриархату. Откроется ли храм после Пасхи, неизвестно.

РПЦ за последние дни несколько раз обращалась к православным верующим с призывом не ходить в храмы на Пасху.

«Фонтанка» продолжает онлайн следить за событиями, связанными с коронавирусом, в мире и Петербурге.

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Комментарии (1)

Pilat
Помню в начале 90-х, мой первый бизнес был - кафе/бар.
Так вот чуть ли не каждый день туда заходили чудики, которые следовали в Оптину-Пустошь прикоснутся к святым местам.
Я честно говоря ни как не мог понять, почему они в Опитну -Пустошь идут через центр города.....но возможно я просто не знаю, где эта Оптина_пустошь находится. Может на Невском?
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