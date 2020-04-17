Монастырь Оптина Пустынь закрылся, как минимум, на выходные

Введенский мужской монастырь в Калужской области, также известный как Оптина Пустынь, с пятницы 17 апреля и до пасхального воскресенья включительно закрыт для прихожан.



Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информацию из монастыря. До сих пор он был открыт, несмотря на запрет регионального Роспотребнадзора посещать храмы. Оптина Пустынь подчиняется напрямую Московскому патриархату. Откроется ли храм после Пасхи, неизвестно.



РПЦ за последние дни несколько раз обращалась к православным верующим с призывом не ходить в храмы на Пасху.

