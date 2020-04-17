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17.04.2020 13:31
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Дорожный ремонт ограничит движение по Софийской и улице Партизана Германа

С 18 апреля в Петербурге стартует ремонт дорожного покрытия по двум адресам в Красносельском и Фрунзенском районах. Также движение ограничит ремонт тротуара на Петроградской стороне.

Как сообщает 17 апреля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, в связи ремонтом тротуаров с 18 по 19 апреля, с 25 по 26 апреля, с 1 по 5 мая, с 9 по 11 мая, с 16 по 17 мая и с 23 по 26 мая будет ограничено движение транспорта по площади Льва Толстого. Кроме того, с 18 апреля по 8 мая и с 12 по 15 мая ограничат проезд по Большому проспекту П. С. от набережной Карповки до площади Льва Толстого, включая перекресток с набережной. Работы ведет АНП «Объединение «ДОРМОСТ».

Фото: ГАТИ Петербурга

Ремонт дороги с 18 апреля по 5 июня ограничит движение по Софийской улице на участке от Гамбургской площади до улицы Димитрова, включая перекрестки с Южным шоссе и улицей Димитрова. При этом с 11 по 12 мая и с 18 по 20 мая ограничения будут действовать только по ночам. Работы выполнит АО «ПО «Возрождение».

Фото: ГАТИ Петербурга

Также из-за ремонта дорожного покрытия с 18 апреля будет ограничено движение по Петергофскому шоссе. Работы ведет ООО «СК «Орион плюс».

Ограничения движения по Петергофскому шоссе:

  • с 18 апреля до 1 мая днем, с 22:00 18 апреля до 7:00 28 апреля по ночам и с 10 по 13 июня — от улицы Партизана Германа до проспекта Маршала Жукова;
  • со 2 по 14 мая днем, с 22:00 4 мая до 7:00 10 мая по ночам и с 14 по 17 июня — от улицы Пограничника Гарькавого до улицы Партизана Германа;
  • с 15 по 25 мая днем, с 22:00 16 мая до 7:00 21 мая по ночам и с 18 по 21 июня — от улицы Пионерстроя до улицы Пограничника Гарькавого;
  • с 22:00 25 мая до 7:00 27 мая по ночам — на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Пионерстроя;
  • с 26 мая по 9 июня днем, с 22:00 27 мая до 7:00 5 июня по ночам и с 22 по 26 июня — от проспекта Буденного до улицы Пионерстроя.

Закрытие направления движения по Петергофскому шоссе:

  • с 22:00 28 апреля до 7:00 30 апреля по ночам — от проспекта Маршала Жукова к улице Партизана Германа;
  • с 22:00 30 апреля до 7:00 2 мая по ночам и с 22:00 3 мая до 7:00 4 мая — от улицы Партизана Германа к проспекту Маршала Жукова;
  • с 22:00 10 мая до 7:00 12 мая по ночам — от улицы Пограничника Гарькавого до улицы Партизана Германа;
  • с 22:00 12 мая до 7:00 14 мая по ночам и с 22:00 15 мая до 7:00 16 мая — от улицы Пограничника Гарькавого до улицы Партизана Германа;
  • с 22:00 14 мая до 7:00 15 мая и в ночное время с 22:00 21 мая до 7:00 23 мая — от улицы Пограничника Гарькавого до улицы Пионерстроя;
  • с 22:00 23 мая до 7:00 25 мая по ночам — от улицы Пионерстроя до улицы Пограничника Гарькавого;
  • с 22:00 5 июня до 7:00 9 июня по ночам — от улицы Пионерстроя к проспекту Буденного;
  • с 22:00 9 июня до 7:00 11 июня по ночам — от проспекта Буденного до улицы Пионерстроя.

Закрытие движения:

  • с 22:00 2 мая до 7:00 3 мая — по улице Доблести от Петергофского шоссе до бокового проезда Петергофского шоссе;
  • с 22:00 3 мая до 7:00 4 мая — по улице Партизана Германа у Петергофского шоссе;
  • с 22:00 14 мая до 7:00 15 мая — по улице Адмирала Трибуца от Петергофского шоссе до бокового проезда Петергофского шоссе;
  • с 22:00 15 мая до 7:00 15 мая — по улице Пограничника Гарькавого у Петергофского шоссе;
  • с 22:00 15 мая до 7:00 16 мая и в ночное время с 22:00 23 мая до 7:00 25 мая — по 2-й Комсомольской улице у Петергофского шоссе;
  • с 22:00 26 мая до 7:00 27 мая — по улице Пионерстроя у Петергофского шоссе.
Фото: ГАТИ Петербурга

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Комментарии (1)

MikkeL
Кажется в заголовке ошибка, движение будет ограничено по Петергофскому шоссе, а не по Партизана Германа
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