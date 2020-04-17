С 18 апреля в Петербурге стартует ремонт дорожного покрытия по двум адресам в Красносельском и Фрунзенском районах. Также движение ограничит ремонт тротуара на Петроградской стороне.



Как сообщает 17 апреля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, в связи ремонтом тротуаров с 18 по 19 апреля, с 25 по 26 апреля, с 1 по 5 мая, с 9 по 11 мая, с 16 по 17 мая и с 23 по 26 мая будет ограничено движение транспорта по площади Льва Толстого. Кроме того, с 18 апреля по 8 мая и с 12 по 15 мая ограничат проезд по Большому проспекту П. С. от набережной Карповки до площади Льва Толстого, включая перекресток с набережной. Работы ведет АНП «Объединение «ДОРМОСТ».