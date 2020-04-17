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31 нахимовец заразился коронавирусом

ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН#безантракта: смотрим сегодняГлавные новости о COVID-19
17.04.2020 13:19
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Без штанов, но в маске. Жителям новгородского посёлка разрешили ходить в баню

Муниципальные бани возобновляют работу в новгородском посёлке Хвойная с 18 апреля. Об этом сообщается на сайте районной администрации.

В период пандемии коронавируса в Хвойной откроются две бани, парильное отделение будет недоступно. В зал пустят не более пяти человек. Чиновники просят посетителей соблюдать социальную дистанцию в полтора метра и соблюдать «масочный режим» при общении.

Всего в Новгородской области выявлено 74 случая коронавирусной инфекции.

«Фонтанка» продолжает онлайн следить за событиями, связанными с коронавирусом, в мире и Петербурге.

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Комментарии (4)

dedmoroz_5e4d8827384c2
судя по важности новости, это единственная муниципальная баня в стране, где можно помыться традиционно))) сейчас указом каким-нибудь накроют и маски-шоу с косами из-под шлемов приедут))
Савва Морозов
сколько же идиотов
krasnonosov
В баню в маске? А бриться тоже прикажут в масках?
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