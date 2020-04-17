Без штанов, но в маске. Жителям новгородского посёлка разрешили ходить в баню

Муниципальные бани возобновляют работу в новгородском посёлке Хвойная с 18 апреля. Об этом сообщается на сайте районной администрации.



В период пандемии коронавируса в Хвойной откроются две бани, парильное отделение будет недоступно. В зал пустят не более пяти человек. Чиновники просят посетителей соблюдать социальную дистанцию в полтора метра и соблюдать «масочный режим» при общении.



Всего в Новгородской области выявлено 74 случая коронавирусной инфекции.



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