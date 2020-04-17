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17.04.2020 10:41
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Восемь человек на стройке медцентра Минобороны заразились коронавирусом от главы подрядной организации

На стройке медицинского центра Минобороны в военном городке в Бурятии девять человек заразились коронавирусом. Об этом 17 апреля сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по республике Елена Кузьмина, пишет «Интерфакс».

«Один из руководителей подрядной организации, которая ведет строительство многофункционального медицинского центра в военном городке Сосновый Бор, прилетел работать в Бурятию из Тюмени неделю назад. Известно, что он летел через Москву, где, возможно, и произошло заражение. На днях он почувствовал недомогание, обратился за медицинской помощью, после чего у него и был выявлен коронавирус», — рассказала агентству Кузьмина.

На карантин после этого отправили еще 60 человек, в том числе — представителей руководящего состава и строителей. Пока выявлено восемь случаев заражения (помимо занесшего Covid-19 руководителя). Кузьмина подчеркнула, что все заболевшие — гражданские лица, среди военнослужащих случаев нет.

При этом, по ее словам, на строительстве медцентра инцидент не скажется — оно должно быть завершено к 30 апреля.

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