Восемь человек на стройке медцентра Минобороны заразились коронавирусом от главы подрядной организации

На стройке медицинского центра Минобороны в военном городке в Бурятии девять человек заразились коронавирусом. Об этом 17 апреля сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по республике Елена Кузьмина, пишет «Интерфакс».



«Один из руководителей подрядной организации, которая ведет строительство многофункционального медицинского центра в военном городке Сосновый Бор, прилетел работать в Бурятию из Тюмени неделю назад. Известно, что он летел через Москву, где, возможно, и произошло заражение. На днях он почувствовал недомогание, обратился за медицинской помощью, после чего у него и был выявлен коронавирус», — рассказала агентству Кузьмина.

