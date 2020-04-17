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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

17.04.2020 10:23
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«База» сообщает, что коронавирусом заразились больше 30 подростков-нахимовцов. На репетицию парада в Москве они прибыли из Петербурга

Журналисты телеграм-канала «База» детализируют масштаб распространения коронавирусной инфекции среди личного состава Нахимовского военно-морского училища.

Всего под подозрением находятся 155 человек, сообщает «База» 17 апреля. Почти треть получили положительный тест: 31 кадет в возрасте от 15 до 17 лет и 17 преподавателей.

Начальник Нахимовского, контр-адмирал запаса Анатолий Минаков накануне заявил «Фонтанке», что комментировать ничего не будет, но уточнил, что сам с температурой в столичной больнице, результата теста якобы ещё нет.

Парадный расчёт из 155 нахимовцев прибыл в Москву из Петербурга, чтобы готовиться к параду 9 Мая. Накануне президент Владимир Путин сообщил, что праздничные мероприятия будут отложены из-за эпидемии коронавируса.

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Комментарии (16)

hal9000
Вангую скоро некто из медиа присядут на дорожку..так как им выгодно продление карантина..массовые посадки грядут...с окончанием карантина...)
22ilves
Думаю, российская армия сейчас станет рассадником короны. Единственное, что снижает градус драматизма - ребята там молодые и не в группе риска.
hal9000
Это тесты на грипп и орви..нет тестов на короновирус..)
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