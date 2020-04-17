«База» сообщает, что коронавирусом заразились больше 30 подростков-нахимовцов. На репетицию парада в Москве они прибыли из Петербурга
Журналисты телеграм-канала «База» детализируют масштаб распространения коронавирусной инфекции среди личного состава Нахимовского военно-морского училища.
Всего под подозрением находятся 155 человек, сообщает «База» 17 апреля. Почти треть получили положительный тест: 31 кадет в возрасте от 15 до 17 лет и 17 преподавателей.
Начальник Нахимовского, контр-адмирал запаса Анатолий Минаков накануне заявил «Фонтанке», что комментировать ничего не будет, но уточнил, что сам с температурой в столичной больнице, результата теста якобы ещё нет.
Парадный расчёт из 155 нахимовцев прибыл в Москву из Петербурга, чтобы готовиться к параду 9 Мая. Накануне президент Владимир Путин сообщил, что праздничные мероприятия будут отложены из-за эпидемии коронавируса.