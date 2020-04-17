За сутки петербургские пенсионеры отдали мошенникам больше полутора миллионов рублей

Пять заявлений за сутки поступило в полицию Петербурга от пожилых горожан, которые поверили телефонным мошенникам. Две старушки лишились накоплений на миллион.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), 16 апреля в полицию Калининского района обратилась 73-летняя жительница улицы Софьи Ковалевской. Ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей банка и сообщила о зафиксированном факте незаконного списания средств. Чтобы прервать операцию, пожилая дама согласилась перевести деньги на «безопасный» счет, после чего с её карты были списаны 561 500 рублей.

