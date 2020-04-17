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17.04.2020 10:12
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За сутки петербургские пенсионеры отдали мошенникам больше полутора миллионов рублей

Пять заявлений за сутки поступило в полицию Петербурга от пожилых горожан, которые поверили телефонным мошенникам. Две старушки лишились накоплений на миллион.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), 16 апреля в полицию Калининского района обратилась 73-летняя жительница улицы Софьи Ковалевской. Ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей банка и сообщила о зафиксированном факте незаконного списания средств. Чтобы прервать операцию, пожилая дама согласилась перевести деньги на «безопасный» счет, после чего с её карты были списаны 561 500 рублей.

Вторая пострадавшая, 69 лет, в Приморском районе поверила звонку «сотрудницы Пенсионного фонда», которая сообщила о положенной ей набавке в 3800 рублей. Она сообщила неизвестной данные карты, куда якобы должны были дистанционно перевести средства. После чего с нее были списаны 516 тысяч.

Схеме с незаконным списанием поверила 76-летняя жительница Красногвардейского района и лишилась 200 тысяч накоплений. А в Выборгском районе для сохранности средств 64-летняя женщина перевела мошенникам 145 тысяч рублей.

Еще 230 тысяч по такой же схеме лишился 71-летний мужчина в Калининском районе.

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Комментарии (4)

klapaucius
У нас вроде уже давно все коммуникации записываются. Номер счета получателя денег известен, запись разговора есть. Правоохранители подобными делами вообще не занимаются, или я чего то недопонимаю ?
alexber2
самыми состоятельными сейчас оказываются пенсионеры. Каждый день одно и тоже.
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