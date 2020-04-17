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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

17.04.2020 09:29
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В мэрии Москвы ждут пик заболеваемости коронавирусом в ближайшие две-три недели

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве придется на ближайшие две-три недели, которые будут особенно трудными, заявила 17 апреля в обращении заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастася Ракова. Запись транслировал оперативный штаб.

По словам заммэра, основная нагрузка по борьбе с коронавирусом ложится на врачей, но то, как Москва справится с пандемией, зависит не только от медработников, но и от решений властей и сознательности граждан в соблюдении правил.

«Я благодарю вас за самоотверженность, сплоченность и надеюсь, что наш профессионализм и самоотдача позволят пройти эти испытания. Уверена, что, видя ваш ежедневный подвиг, москвичи более ответственно и бережно будут относиться к своему здоровью и безопасности окружающих и вскоре Москва вернется к привычному ритму жизни. Мы обязательно справимся с тем вызовом, который стоит перед нами. Мы вместе сделаем все, чтобы победить коронавирус», — заявила вице-мэр.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении спецпропусков на время действия режима самоизоляции для поездок на личном и общественном транспорте, с 15 апреля их наличие стало обязательным.

Согласно последним официальным данным, в Москве зафиксировано 16 146 случаев заражения коронавирусом, 113 человек умерли. Накануне оперштаб столицы сообщил о смерти еще 14 больных.

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Комментарии (4)

krasnonosov
Они это уже говорили 2-3 недели назад.
gencon
Власти снова надеются на врачей, именно не на систему здравоохранения, которой нет, а на конкретных людей. Надеюсь люди выйдут на митинги после эпидемии с требованием сократить численность силовиков в 2 раза, а также забрать их льготы и отдать врачам. В садах и школах ответ один - нет мест, льготники все разобрали.
155296642
Мэрии не надо ждать, ёй как раз надо бороться.
Врачи могут помочь только с последствиями. Вылечить тех, кто заражен.
А принять меры по предотвращению заражений должна мэрия.
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