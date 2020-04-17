В мэрии Москвы ждут пик заболеваемости коронавирусом в ближайшие две-три недели

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве придется на ближайшие две-три недели, которые будут особенно трудными, заявила 17 апреля в обращении заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастася Ракова. Запись транслировал оперативный штаб.



По словам заммэра, основная нагрузка по борьбе с коронавирусом ложится на врачей, но то, как Москва справится с пандемией, зависит не только от медработников, но и от решений властей и сознательности граждан в соблюдении правил.



«Я благодарю вас за самоотверженность, сплоченность и надеюсь, что наш профессионализм и самоотдача позволят пройти эти испытания. Уверена, что, видя ваш ежедневный подвиг, москвичи более ответственно и бережно будут относиться к своему здоровью и безопасности окружающих и вскоре Москва вернется к привычному ритму жизни. Мы обязательно справимся с тем вызовом, который стоит перед нами. Мы вместе сделаем все, чтобы победить коронавирус», — заявила вице-мэр.

