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17.04.2020 09:20
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Непрошеный гость лишил петербурженку почти двух миллионов в рублях, долларах и золоте

Полиция расследует квартирную кражу в Кировском районе Петербурга. Навестив один адрес, домушник обзавёлся почти двумя миллионами в рублях и американской валюте, а также швейцарскими часами и коллекцией драгоценностей.

Как стало известно «Фонтанке» 17 апреля, накануне с заявлением о краже в 8-й отдел полиции обратилась 40-летняя жительница проспекта Ветеранов. Она попросила отыскать и наказать незваного гостя, который похозяйничал в её квартире.

После его визита женщина недосчиталась миллиона в рублях, десяти тысяч долларов, часов фирмы Rado, золотой цепочки, пары колец с бриллиантовой крошкой, двух золотых крестиков, пары серёжек, мужского кольца-печатки. Вор не оставил даже обручальных колец.

В квартиру он проник, подобрав ключи. На это у него было девять дней — хозяйка не появлялась дома с 7 апреля. Полицейским женщина представилась безработной, на своей странице в соцсети местом работы указывает банк. Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и области, возбуждено дело о краже.

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Комментарии (9)

Александра Чайкина
Подозреваю, что воры знали куда шли и что могут унести. Я часто оставляю квартиру брошенной и на полгода и несколько месяцев и ничего не случается. Еще раз убеждаюсь в том, что надо жить здесь и сейчас, а не копить всякое барахло.
WuhanRockCafe
Вполне допускаю, что ключи подбирать не пришлось - часть квартир хозяева просто забывают закрывать. Есть даже категория ворья, которые спеализируются на обносе вот таких незапертых хат. Достаточно методично обойти весь дом и "протестировать" все квартиры на незапертость, а если в квартире кто-то есть, то извиниться типа ошиблись адресом.
hal9000
Вор украл у вора..)
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