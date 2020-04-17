Непрошеный гость лишил петербурженку почти двух миллионов в рублях, долларах и золоте

Полиция расследует квартирную кражу в Кировском районе Петербурга. Навестив один адрес, домушник обзавёлся почти двумя миллионами в рублях и американской валюте, а также швейцарскими часами и коллекцией драгоценностей.



Как стало известно «Фонтанке» 17 апреля, накануне с заявлением о краже в 8-й отдел полиции обратилась 40-летняя жительница проспекта Ветеранов. Она попросила отыскать и наказать незваного гостя, который похозяйничал в её квартире.



После его визита женщина недосчиталась миллиона в рублях, десяти тысяч долларов, часов фирмы Rado, золотой цепочки, пары колец с бриллиантовой крошкой, двух золотых крестиков, пары серёжек, мужского кольца-печатки. Вор не оставил даже обручальных колец.

