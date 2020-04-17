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17.04.2020 08:26
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«Аэрофлот» из-за коронавируса приостановил продажу билетов до конца июля

Сайт авиаперевозчика не дает возможности купить билеты на международные рейсы до 1 августа. Это 17 апреля заметила газета «Коммерсант».

По данным издания, до этого онлайн можно было приобрести билеты с вылетом после 30 апреля. А уже сегодня купить билеты в Берлин, Барселону, Нью-Йорк, Париж, Стамбул или Ригу можно только с 1 августа.

Сейчас авиакомпания на международных направлениях выполняет только вывозные рейсы для доставки граждан РФ. С 30 марта закрыты государственные границы, исключения

действуют в отношении дипломатических работников, водителей грузовых автомобилей, экипажей судов.

В «Аэрофлоте» это пока не комментировали.

В начале апреля «Аэрофлот» из-за снижения спроса сократил частоту внутрироссийских рейсов.

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Комментарии (1)

tattona
Интересная какая новость. Вчера была на сайте Аэрофлот. Билеты продавались с 15 мая практически во всех направлениях. А сегодня и правда, не продают........... Что интересно, у многих других (иностранных) авиакомпаний, билеты также появились с 15 мая.......
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