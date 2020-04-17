«Аэрофлот» из-за коронавируса приостановил продажу билетов до конца июля

Сайт авиаперевозчика не дает возможности купить билеты на международные рейсы до 1 августа. Это 17 апреля заметила газета «Коммерсант».



По данным издания, до этого онлайн можно было приобрести билеты с вылетом после 30 апреля. А уже сегодня купить билеты в Берлин, Барселону, Нью-Йорк, Париж, Стамбул или Ригу можно только с 1 августа.



Сейчас авиакомпания на международных направлениях выполняет только вывозные рейсы для доставки граждан РФ. С 30 марта закрыты государственные границы, исключения