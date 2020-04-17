В Москве от коронавируса скончались еще 14 человек. Возраст умерших — от 29 до 88 лет

Еще 14 человек с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве. Об этом вечером 16 апреля сообщает столичный оперштаб по борьбе с COVID-19.

«Среди умерших — пациенты от 29 до 88 лет. У 29-летнего и 39-летнего мужчин установлен диагноз "двусторонняя субтотальная вирусно-бактериальная пневмония с геморрагическим компонентом". Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, кардиосклероз, атеросклеротическая аневризма. Пятеро пациентов страдали сахарным диабетом», — говорится в сообщении столичного оперштаба в Telegram-канале.