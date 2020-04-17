FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +5
74.71р81.28р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

17.04.2020 00:00
6
Печать

В Москве от коронавируса скончались еще 14 человек. Возраст умерших — от 29 до 88 лет

Еще 14 человек с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве. Об этом вечером 16 апреля сообщает столичный оперштаб по борьбе с COVID-19.

«Среди умерших — пациенты от 29 до 88 лет. У 29-летнего и 39-летнего мужчин установлен диагноз "двусторонняя субтотальная вирусно-бактериальная пневмония с геморрагическим компонентом". Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, кардиосклероз, атеросклеротическая аневризма. Пятеро пациентов страдали сахарным диабетом», — говорится в сообщении столичного оперштаба в Telegram-канале.

Напомним, Москва находится в лидерах среди городов России по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусом: число заразившихся составляет 16 146 человек, из которых 1394 — выздоровели, 113 — умерли. Такие данные местные власти приводили утром 16 апреля.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

Иван Петров
Завтра будет эпическая битва - Russia vs Canada. Кто выиграет?..
...Трус не играет в хоккей...
Vasilis
А вы слышали сегодня грузовик в Невку упал, водителю плохо стало. Так вот тоже коронавирус блин..
Анна Эстедт
Почему не говорят про ожирение. Например, во Франции в реанимации с COVID-19 — 83% пациентов страдают от ожирения или лишнего веса
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний