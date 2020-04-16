Скрытая камера в женском туалете ОЖД стала вещдоком. Следственный комитет возбудил уголовное дело о подглядывании

Работницы Октябрьской железной дороги будут признаны потерпевшими по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни. Главный подозреваемый в оборудовании женского туалета скрытым устройством видеозаписи работал с ними.

Как стало известно «Фонтанке», 16 апреля после публикации о тайных съемках в структурном подразделении ОЖД Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России инициировало проверку и через несколько часов возбудило уголовное дело по статье 137 УК.

Поводом послужило обращение в полицию женского коллектива Волховстроевской дистанции гражданских сооружений ОЖД. Одна из сотрудниц сегодня утром заметила видеокамеру в женском туалете. Устройство изъяли и приобщили в качестве вещественного доказательства.