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16.04.2020 23:44
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Скрытая камера в женском туалете ОЖД стала вещдоком. Следственный комитет возбудил уголовное дело о подглядывании

Работницы Октябрьской железной дороги будут признаны потерпевшими по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни. Главный подозреваемый в оборудовании женского туалета скрытым устройством видеозаписи работал с ними.

Как стало известно «Фонтанке», 16 апреля после публикации о тайных съемках в структурном подразделении ОЖД Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России инициировало проверку и через несколько часов возбудило уголовное дело по статье 137 УК.

Поводом послужило обращение в полицию женского коллектива Волховстроевской дистанции гражданских сооружений ОЖД. Одна из сотрудниц сегодня утром заметила видеокамеру в женском туалете. Устройство изъяли и приобщили в качестве вещественного доказательства.

Имя предполагаемого вуайериста следствию знакомо. Он работает в том же подразделении. О длительности работы камеры, конечном назначении видеоматериала у Владимира поинтересуются на допросе.

Статья 137 УК «Нарушение неприкосновенности частной жизни» наказывается лишением свооды до двух лет, но бывают исключения. В 2014 году после статьи «Фонтанки» о тайных записях в душевой фитнес-центра к уголовной ответственности привлекли двух человек, но не осудили. Петербурженку амнистировали, ее компаньону и вовсе не вынесли приговор.

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Комментарии (1)

Nerevar
Могу "обрадовать" всех вуайреистов города Санкт-Петербурга. Я смотрела вуайреистские сайты и форумы-форумки на русском и на английском. Мне известны места возможной закладки скрытых камер. Приоткрою завесу тайны - угол съёмки на массиве фото и видеоданных один и тот же практически. Танцуя от угла съёмки на фото и видео я вычисляю наиболее вероятные места закладки.
Зайдя в общественный туалет я не сразу приступаю к делу, а сначала осмотрю кабинку и те самые места на предмет скрытых камер. Пока не попадались камеры. Увижу камеру - я её просто раздавлю ногой.
Свыше 10 лет занимаюсь информационной безопасностью по части противодействия утечкам и негласному сбору данных.
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