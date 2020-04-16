Медведев: До завершения сезона «Зенит» никаких трансферов не рассматривает

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал последние слухи о возможных трансферах клуба. Как он заявил в интервью «Р-Спорт» в четверг, 16 апреля, петербургская команда не планирует пока никаких трансферов.

«На фоне тех слухов и сплетен, которые распространяются, хочу сделать следующее заявление исчерпывающего характера. Во-первых, до завершения текущего сезона «Зенит» никаких трансферов ни на вход, ни на выход не рассматривает и рассматривать не будет. Во-вторых, «Зенит» никаких переговоров ни с кем не ведет и вести не будет в настоящее время», – подчеркнул Медведев.