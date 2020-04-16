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16.04.2020 22:08
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Василеостровцы вынуждены проводить вечер в темноте. Спонсор интимной обстановки — нарушение на сетях

Жители Васильевского острова вынуждены проводить очередной вечер в самоизоляции в полной темноте. О том, что в их квартирах внезапно пропал свет, они сообщают 16 апреля.

«Отключилось электричество в доме №44 по 9-й линии В.О. В доме напротив также нет света», — сообщил «Фонтанке» читатель Александр.

Как рассказали корреспонденту издания в пресс-службе «Ленэнерго», причиной отключения света стало технологическое нарушение на кабельной линии 6 кВ. Без электричество на время остались жители пяти домов. В 21:30 проблему устранили.

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Комментарии (3)

Nafanka
Странно, "новость" от 22-08, а в 21-30 всё устранили?! Ну и для кого эти СТАРЫЕ "новости"?!
krasnonosov
Света больше не будет? Все на самоизоляции!
Din1922
Зачем писать за весь район, если отключили в паре домов?
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