Василеостровцы вынуждены проводить вечер в темноте. Спонсор интимной обстановки — нарушение на сетях

Жители Васильевского острова вынуждены проводить очередной вечер в самоизоляции в полной темноте. О том, что в их квартирах внезапно пропал свет, они сообщают 16 апреля.

«Отключилось электричество в доме №44 по 9-й линии В.О. В доме напротив также нет света», — сообщил «Фонтанке» читатель Александр.

Как рассказали корреспонденту издания в пресс-службе «Ленэнерго», причиной отключения света стало технологическое нарушение на кабельной линии 6 кВ. Без электричество на время остались жители пяти домов. В 21:30 проблему устранили.