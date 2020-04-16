«В связи со всеми трагическими событиями, связанными с COVID-19». Чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале официально отменен

Международный союз конькобежцев (ISU) официально объявил об окончательной отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти с 16 по 22 марта 2020 года в Монреале. Ранее он сообщалось, что он может быть перенесен на осень.

«В связи со всеми трагическими событиями, связанными с COVID-19, и мерами, предпринятыми государственными органами, Совет ISU во время своей онлайн-встречи 16 апреля пришёл к выводу, что перенос чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года невозможен», — говорится в официальном заявлении.