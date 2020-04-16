Не справился с коронавирусом. Мэр Пятигорска ушел в отставку, в городе стартует режим карантина

Об этом в видеообращении к жителям региона заявил вечером 16 апреля заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров оно размещено в соцсети "ВКонтакте".

Глава администрации города Пятигорск в Ставропольском крае Андрей Скрипник ушел в отставку из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

«Сегодня значительная часть рабочего дня посвящена Пятигорску. В городе очень непростая эпидобстановка по коронавирусу. Опережающая динамика и резкий рост числа заболевших за несколько минувших дней. Получено предписание Роспотребнадзора о введении карантина на территории города Пятигорска. Чтобы распространение болезни не стало массовым, надо срочно ломать эту ситуацию. Положение дел настоятельно требует изменений в управлении городом. Поэтому Андрей Валериевич Скрипник сложил полномочия главы города и перешёл на другую работу», – написал Владимиров.

Он добавил, что исполнять обязанности руководителя Пятиорска будет Лев Травнев. По словам губернатора, Травневу необходимо в краткий срок мобилизовать силы и ресурсы муниципалитета для адекватного ответа стоящим вызовам.



Владимиров добавил, что в Пятигорске с 17 апреля будет введен режим карантина.



По данным оперативного штаба, в Ставропольском крае зафиксировано 143 случая заражения коронавирусом.

