FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +3
74.71р81.28р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

16.04.2020 21:50
0
Печать

Не справился с коронавирусом. Мэр Пятигорска ушел в отставку, в городе стартует режим карантина

Глава администрации города Пятигорск в Ставропольском крае Андрей Скрипник ушел в отставку из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

Об этом в видеообращении к жителям региона заявил вечером 16 апреля заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров оно размещено в соцсети "ВКонтакте".

«Сегодня значительная часть рабочего дня посвящена Пятигорску. В городе очень непростая эпидобстановка по коронавирусу. Опережающая динамика и резкий рост числа заболевших за несколько минувших дней. Получено предписание Роспотребнадзора о введении карантина на территории города Пятигорска. Чтобы распространение болезни не стало массовым, надо срочно ломать эту ситуацию. Положение дел настоятельно требует изменений в управлении городом. Поэтому Андрей Валериевич Скрипник сложил полномочия главы города и перешёл на другую работу», – написал Владимиров.

Он добавил, что исполнять обязанности руководителя Пятиорска будет Лев Травнев. По словам губернатора, Травневу необходимо в краткий срок мобилизовать силы и ресурсы муниципалитета для адекватного ответа стоящим вызовам.

Владимиров добавил, что в Пятигорске с 17 апреля будет введен режим карантина.

По данным оперативного штаба, в Ставропольском крае зафиксировано 143 случая заражения коронавирусом.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 16 апреля, число случаев заражения в России увеличилось за сутки на 3448 – до 27938. За весь период в России выздоровели 2304 заболевших, зафиксировано 232 смерти, связанные с коронавирусом.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний