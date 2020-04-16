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16.04.2020 20:15
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Красноярскому подростку вменяют подготовку теракта в школе по трём статьям

Подросток из Красноярска, которого ранее задержала ФСБ в связи с подготовкой им массового убийства в одной из школ города, подозревается в совершении трёх преступлений: приготовление к террористическому акту, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконное изготовление взрывных устройств. О возбуждении уголовного дела 16 апреля сообщает СК РФ.

По предварительной версии следствия, в апреле 2020 года школьник готовил теракт. Изучив процесс в Интернете, он изготовил оружие для атаки сам и спрятал на заднем дворе дома. Обрез охотничьего ружья 16 калибра и 19 патронов к нему сотрудники ФСБ нашли в ходе обыска. Подросток признался, что хотел устроить расстрел 19-20 апреля.

В настоящее время подросток задержан, следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступлений несовершеннолетним, добавили в ведомстве.

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