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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

16.04.2020 20:29
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Незаконная торговля как разносчик коронавируса. ККИ включился в борьбу с пандемией

Комитет по контролю за имуществом Петербурга решил внести свой вклад в борьбу с распространением инфекции COVID-19. Как рассказали 16 апреля в ведомстве, оно провело рейд против незаконной торговли в нескольких районах города. В результате от прилавков и автолавок с корюшкой и овощами было освобождено 15 земельных участков возле метро «Купчино», «Звездная», «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект», а также Кирочной улице, проспекте Большевиков, проспекте Коллонтай, Коломяжском, Комендантском, Гражданском проспектах.

Как подчеркнули в ККИ, такие точки не только торгуют без разрешения города, но и нарушают меры по борьбе с эпидемией коронавируса. «Большинство выявленных незаконных торговых объектов расположены вблизи станций метро, где сохраняется вероятность скопления людей; продавцы не используют средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), что в условиях сложной эпидемиологической обстановки может негативно сказаться на динамике распространения инфекции», - подчеркнули в комитете.

Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ

ККИ наделен правом выявлять и пресекать правонарушения, связанные с нарушением режима повышенной готовности. Поэтому в ходе рейда выдал как продавцам, так и покупателям «письменные уведомления о необходимости соблюдения ряда запретов».

Ранее Смольный утвердил мораторий на проверки малого бизнеса, арендующего у города землю или помещения. Как пояснили в ККИ, данная мера поддержки распространяется лишь на предпринимателей, связанных с городом договорными отношениями. Контрольные мероприятия в отношении незаконных торговцев будут продолжены.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

Наконец-то вышли «санитары леса»... на каждом углу лоточники! КАРАНТИН!!!Убедительная просьба, пройдите по Приморскому району!!!
Сами вирус разносят, дистанцию не держат, перчатки не надевают, ходят толпой, работники.... Дурдом в карантине... Хотя торговля тоже не айс...
очень тяжко от этой уличной торговли стало. Спасибо им хоть за это мини уборку, а то не город, а рынок с тухлой рыбой и гнилыми овощами
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