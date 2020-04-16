Комитет по контролю за имуществом Петербурга решил внести свой вклад в борьбу с распространением инфекции COVID-19. Как рассказали 16 апреля в ведомстве, оно провело рейд против незаконной торговли в нескольких районах города. В результате от прилавков и автолавок с корюшкой и овощами было освобождено 15 земельных участков возле метро «Купчино», «Звездная», «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект», а также Кирочной улице, проспекте Большевиков, проспекте Коллонтай, Коломяжском, Комендантском, Гражданском проспектах.

Как подчеркнули в ККИ, такие точки не только торгуют без разрешения города, но и нарушают меры по борьбе с эпидемией коронавируса. «Большинство выявленных незаконных торговых объектов расположены вблизи станций метро, где сохраняется вероятность скопления людей; продавцы не используют средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), что в условиях сложной эпидемиологической обстановки может негативно сказаться на динамике распространения инфекции», - подчеркнули в комитете.

ККИ наделен правом выявлять и пресекать правонарушения, связанные с нарушением режима повышенной готовности. Поэтому в ходе рейда выдал как продавцам, так и покупателям «письменные уведомления о необходимости соблюдения ряда запретов».



Ранее Смольный утвердил мораторий на проверки малого бизнеса, арендующего у города землю или помещения. Как пояснили в ККИ, данная мера поддержки распространяется лишь на предпринимателей, связанных с городом договорными отношениями. Контрольные мероприятия в отношении незаконных торговцев будут продолжены.