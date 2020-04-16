Генпрокуратура требует удалить фейки об отсутствии пандемии, смертельной вакцине от COVID-19 и отмене наличных денег РФ

Некий аналитик в соцсети «Вконтакте» в своём видообзоре утверждала, что коронавирусная инфекция неопасна, якобы в апреле-мае зарплаты бюджетникам сократят вдвое, а вакцина от COVID-19 и вовсе приведёт к смерти. Она же на видеозаписи, которая была растиражирована как минимум пятью сайтами, убеждала зрителей, что деньги скоро отменят, а банки перестанут их выдавать, и призывала вкладываться в материальные ценности и товары жизнеобеспечения.

Фейки о коронавирусе из Новосибирской и Самарской областей, а также Красноярского края стали поводом для возбуждения уголовных дел, сообщает Генпрокуратура 16 апреля.

Также Генпрокуратура попросила ограничить доступ и к другой дезинформации: о том, что COVID-19 не опаснее ОРВИ, что в мире нет ни эпидемии, ни пандемии, и всё это заговор производителей вакцин.

Недостоверной оказалась и статья о раздаче полицейскими на улицах Красноярска использованных масок.

«В указанных материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозы массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, а также причинения вреда жизни и здоровью граждан и их имуществу», - подчёркивает Генпрокуратура. Ведомство потребовало у Роскомнадзора блокировки всех вышеперечисленных фейков.

Ранее сообщалось, что первое возбужденное в России уголовное дело о «коронавирусных» фейках, как и, вероятно, все последующие, может оказаться преждевременным, поскольку в примечаниях к статье есть отсылка к чрезвычайным ситуациям.