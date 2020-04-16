Чемпион мира по кайтсёрфингу из Петербурга Петр Тюшкевич, вылечившийся от коронавируса, станет донором плазмы
Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга Петр Тюшкевич решил помочь ученым в создании лекарства от инфекции. Об этом он сообщил 16 апреля в своем Instagram.
«Если вы скучали, я все еще продолжаю сдавать кровь. Многие лаборатории сейчас работают над тем, как найти лекарство, как диагностировать на разных стадиях и т.д.», - написал спортсмен.
Кровь Тюшкевич сдавал в ФГБУ НМИЦ Гематологии, также у него взяли анализ на антитела для донорства плазмы.
Напомним, петербургский спортсмен лежал в инфекционной больнице в Коммунарке в Новой Москве. О своей болезни чемпион мира по кайтсерфингу 2009 года впервые рассказал 15 марта. В больницу он попал, вернувшись из Куршевеля. О своем выздоровлении Тюшкевич сообщил 30 марта.