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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

16.04.2020 19:28
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Чемпион мира по кайтсёрфингу из Петербурга Петр Тюшкевич, вылечившийся от коронавируса, станет донором плазмы

Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга Петр Тюшкевич решил помочь ученым в создании лекарства от инфекции. Об этом он сообщил 16 апреля в своем Instagram.

«Если вы скучали, я все еще продолжаю сдавать кровь. Многие лаборатории сейчас работают над тем, как найти лекарство, как диагностировать на разных стадиях и т.д.», - написал спортсмен.

Фото: сторис в Instagram / petertyushkevich
Фото: сторис в Instagram / petertyushkevich

Кровь Тюшкевич сдавал в ФГБУ НМИЦ Гематологии, также у него взяли анализ на антитела для донорства плазмы.

Напомним, петербургский спортсмен лежал в инфекционной больнице в Коммунарке в Новой Москве. О своей болезни чемпион мира по кайтсерфингу 2009 года впервые рассказал 15 марта. В больницу он попал, вернувшись из Куршевеля. О своем выздоровлении Тюшкевич сообщил 30 марта.

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Комментарии (1)

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