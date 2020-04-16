Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга Петр Тюшкевич решил помочь ученым в создании лекарства от инфекции. Об этом он сообщил 16 апреля в своем Instagram.



«Если вы скучали, я все еще продолжаю сдавать кровь. Многие лаборатории сейчас работают над тем, как найти лекарство, как диагностировать на разных стадиях и т.д.», - написал спортсмен.