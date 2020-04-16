В России больше нет безопасных регионов. Коронавирус поразил последний бастион — республику Алтай
Коронавирус выявлен во всех регионах России. «Чистая» республика Алтай перестала являться таковой 16 апреля. О фиксации первого случая сообщается на сайте регионального правительства.
«Его (заболевшего. — Прим. ред.) обнаружили в Онгудайском районе у местной жительницы, к которой ранее приезжали родственники, проживающие в соседнем регионе. Первые проведённые анализы подтвердили наличие коронавируса. Сейчас ведётся работа по установлению всех возможных контактных лиц и их обследованию», — говорится в сообщении.
Глава республики Алтай Олег Хорохордин выступит с обращением к жителям через социальные сети.
Все актуальные новости о коронавирусе читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».