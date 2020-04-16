FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +3
73.71р80.67р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

16.04.2020 18:23
2
Печать

В России больше нет безопасных регионов. Коронавирус поразил последний бастион — республику Алтай

Коронавирус выявлен во всех регионах России. «Чистая» республика Алтай перестала являться таковой 16 апреля. О фиксации первого случая сообщается на сайте регионального правительства.

«Его (заболевшего. — Прим. ред.) обнаружили в Онгудайском районе у местной жительницы, к которой ранее приезжали родственники, проживающие в соседнем регионе. Первые проведённые анализы подтвердили наличие коронавируса. Сейчас ведётся работа по установлению всех возможных контактных лиц и их обследованию», — говорится в сообщении.

Глава республики Алтай Олег Хорохордин выступит с обращением к жителям через социальные сети.

Все актуальные новости о коронавирусе читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

мухомор
вот тесты доехали и до Алтая.
и с 10 попытки таки показал положительный результат.
krasnonosov
Слава богу! Теперь и там можно устраивать кордоны, выдавать людям пропуска, заставлять ходить строем и только по звонку, а нарушителям надевать ошейники.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний