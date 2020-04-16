Муниципалы не смогут тратить деньги на дезинфекцию детских и спортивных площадок
Муниципалитеты Петербурга не смогут расходовать средства на дезинфекцию детских и спортивных площадок, которые находятся в их ведении. Контрольно-счетная палата будет считать эти траты нецелевыми. Об этом говорится в письме КСП на имя председателя совета МО Всеволода Беликова.
«Принимая решение о правомочности выполнения за счет средств местного бюджета работ по дезинфекции оборудования детских, спортивных площадок необходимо исходить из того, что у органов местного самоуправления отсутствуют необходимые для этого полномочия», — говорится в тексте документа.
Между тем ряд муниципалитетов публично отчитались о дезинфекции площадок. В частности, МО «Невская застава», «Ульянка», «Владимирский округ», «Васильевский», «Стрельна». Однако в сообщениях не указано, кто именно и за счет каких источников проводил работы.
Напомним, что до 30 апреля запрещено посещение всех спортивных и детских площадок в Петербурге. 8 апреля был выписан первый штраф. Его получил мужчина, который гулял на детской площадке вместе с ребенком.