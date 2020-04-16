Муниципалы не смогут тратить деньги на дезинфекцию детских и спортивных площадок

Муниципалитеты Петербурга не смогут расходовать средства на дезинфекцию детских и спортивных площадок, которые находятся в их ведении. Контрольно-счетная палата будет считать эти траты нецелевыми. Об этом говорится в письме КСП на имя председателя совета МО Всеволода Беликова.



«Принимая решение о правомочности выполнения за счет средств местного бюджета работ по дезинфекции оборудования детских, спортивных площадок необходимо исходить из того, что у органов местного самоуправления отсутствуют необходимые для этого полномочия», — говорится в тексте документа.

