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16.04.2020 18:01
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Муниципалы не смогут тратить деньги на дезинфекцию детских и спортивных площадок

Муниципалитеты Петербурга не смогут расходовать средства на дезинфекцию детских и спортивных площадок, которые находятся в их ведении. Контрольно-счетная палата будет считать эти траты нецелевыми. Об этом говорится в письме КСП на имя председателя совета МО Всеволода Беликова.

«Принимая решение о правомочности выполнения за счет средств местного бюджета работ по дезинфекции оборудования детских, спортивных площадок необходимо исходить из того, что у органов местного самоуправления отсутствуют необходимые для этого полномочия», — говорится в тексте документа.

Между тем ряд муниципалитетов публично отчитались о дезинфекции площадок. В частности, МО «Невская застава», «Ульянка», «Владимирский округ», «Васильевский», «Стрельна». Однако в сообщениях не указано, кто именно и за счет каких источников проводил работы.

Напомним, что до 30 апреля запрещено посещение всех спортивных и детских площадок в Петербурге. 8 апреля был выписан первый штраф. Его получил мужчина, который гулял на детской площадке вместе с ребенком.

© Фонтанка.Ру

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