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16.04.2020 21:09
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В России отзывают 3,5 тысячи грузовиков, которые могут уехать с парковки самостоятельно

Официальный представитель японского производителя грузовых автомобилей Hino ООО «Хино Моторс» объявил об отзыве более 3,5 тысяч машин в возрасте от трех до девяти лет. У них обнаружились проблемы со стояночным тормозом.

Как сообщает 16 апреля пресс-служба Росстандарта, под отзыв попали 3522 грузовика Hino 300 Series, выпущенные с июня 2011 года по март 2017 года. VIN-коды автомобилей перечислены в документе, опубликованном на сайте ведомства.

У грузовиков «при задействовании стояночного тормоза поднятием рычага вверх стопор храпового механизма под действием пружины свободным концом может входить в зацепление с колесом не полностью, балансируя на вершине зуба храпового колеса», говорится в сообщении. В таком состоянии из-за недостаточного усилия пружины стопор не может полностью препятствовать возвратному ходу храпового колеса, и тогда усилие привода стояночного тормоза может оказаться недостаточным, чтобы удержать машину неподвижной.

Попавшие под сервисную кампанию грузовики необходимо предоставить в ближайший дилерский центр, где на них заменять рычаг стояночного тормоза. Все работы выполнят бесплатно для владельцев.

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