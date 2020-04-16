В России отзывают 3,5 тысячи грузовиков, которые могут уехать с парковки самостоятельно

Официальный представитель японского производителя грузовых автомобилей Hino ООО «Хино Моторс» объявил об отзыве более 3,5 тысяч машин в возрасте от трех до девяти лет. У них обнаружились проблемы со стояночным тормозом.



Как сообщает 16 апреля пресс-служба Росстандарта, под отзыв попали 3522 грузовика Hino 300 Series, выпущенные с июня 2011 года по март 2017 года. VIN-коды автомобилей перечислены в документе, опубликованном на сайте ведомства.

У грузовиков «при задействовании стояночного тормоза поднятием рычага вверх стопор храпового механизма под действием пружины свободным концом может входить в зацепление с колесом не полностью, балансируя на вершине зуба храпового колеса», говорится в сообщении. В таком состоянии из-за недостаточного усилия пружины стопор не может полностью препятствовать возвратному ходу храпового колеса, и тогда усилие привода стояночного тормоза может оказаться недостаточным, чтобы удержать машину неподвижной.