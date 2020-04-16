Государственные инспекторы Росприроднадзора после поднятия из воды утонувшего тягача удостоверились, что бензобак не повреждён и топливо из него не вытекает. Нефтяные пятна, появившиеся на акватории реки, стали следствием незначительных протечек технических узлов автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.



Нефтяная плёнка на воде была довольно тонкая. Специалисты ГУП «Пиларн» обработали ее активной пеной и установили две нитки боновых заграждений ниже по течению от места аварии.