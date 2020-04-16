Нефтяную плёнку в Неве после падения грузовика убрали. Осталось вернуть ограду
Государственные инспекторы Росприроднадзора после поднятия из воды утонувшего тягача удостоверились, что бензобак не повреждён и топливо из него не вытекает. Нефтяные пятна, появившиеся на акватории реки, стали следствием незначительных протечек технических узлов автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.
Нефтяная плёнка на воде была довольно тонкая. Специалисты ГУП «Пиларн» обработали ее активной пеной и установили две нитки боновых заграждений ниже по течению от места аварии.
Выбитая грузовиком решётка набережной из акватории не удалена. Управление готовит письмо в организацию, ответственную за эксплуатацию набережной, в котором обратит внимание на необходимость извлечения ограждения.
16 апреля около 5:45 на Выборгской набережной, 37, «Скания» с полуприцепом съехала в Большую Невку (рукав Невы), кабина с тележкой затонула, а контейнер остался на поверхности — их доставали по отдельности. Водитель, мужчина 1978 года рождения, скончался предположительно от сердечного приступа. Момент ДТП зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.
пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора