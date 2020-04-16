FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +3
73.71р80.67р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

16.04.2020 16:48
0
Печать

Нефтяную плёнку в Неве после падения грузовика убрали. Осталось вернуть ограду

Государственные инспекторы Росприроднадзора после поднятия из воды утонувшего тягача удостоверились, что бензобак не повреждён и топливо из него не вытекает. Нефтяные пятна, появившиеся на акватории реки, стали следствием незначительных протечек технических узлов автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Нефтяная плёнка на воде была довольно тонкая. Специалисты ГУП «Пиларн» обработали ее активной пеной и установили две нитки боновых заграждений ниже по течению от места аварии.

Выбитая грузовиком решётка набережной из акватории не удалена. Управление готовит письмо в организацию, ответственную за эксплуатацию набережной, в котором обратит внимание на необходимость извлечения ограждения.

Фото: Пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

16 апреля около 5:45 на Выборгской набережной, 37, «Скания» с полуприцепом съехала в Большую Невку (рукав Невы), кабина с тележкой затонула, а контейнер остался на поверхности — их доставали по отдельности. Водитель, мужчина 1978 года рождения, скончался предположительно от сердечного приступа. Момент ДТП зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.

пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний