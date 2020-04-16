Москвичам выписали штрафов на 50 млн рублей за нарушение режима самоизоляции. Но они все равно гуляют и жарят шашлыки

С прошлых выходных полицейские в Москве составили около 12 тысяч протоколов на 50 млн рублей за нарушение режима самоизоляции. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» 16 апреля заявил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.



При этом он подчеркнул, что ситуация с соблюдением режима самоизоляции в Москве пока не улучшается.



«Все равно наши граждане ходят на улицу, на прогулки, на детские площадки, гуляют в парках и жарят шашлыки. Надеюсь, что погода сегодняшняя и вчерашняя, которая не располагает к прогулкам, несколько поможет, позволит гражданам остаться дома», — уточнил Данчиков (цитата по РИА Новости).

