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16.04.2020 16:43
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Москвичам выписали штрафов на 50 млн рублей за нарушение режима самоизоляции. Но они все равно гуляют и жарят шашлыки

С прошлых выходных полицейские в Москве составили около 12 тысяч протоколов на 50 млн рублей за нарушение режима самоизоляции. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» 16 апреля заявил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

При этом он подчеркнул, что ситуация с соблюдением режима самоизоляции в Москве пока не улучшается.

«Все равно наши граждане ходят на улицу, на прогулки, на детские площадки, гуляют в парках и жарят шашлыки. Надеюсь, что погода сегодняшняя и вчерашняя, которая не располагает к прогулкам, несколько поможет, позволит гражданам остаться дома», — уточнил Данчиков (цитата по РИА Новости).

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Комментарии (1)

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