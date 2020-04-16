Правительство Петербурга запустило «горячую линию по коронавирусу». Ждут любых вопросов об инфекции и самоизоляции

Правительство Петербурга организует «централизованный прием обращений граждан, связанных с распространением коронавирусной инфекции». Об этом 16 апреля сообщается на сайте Смольного.



Информацию обещают предоставлять по короткому номеру «122» или телефону (812) 246–5–122. С территории Петербурга вызов бесплатный как со стационарных, так и с мобильных телефонов.



«По новому телефону можно получить информацию о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге и принимаемым мерам. Также можно задать вопросы о тестах, диагностике и профилактике заболевания, о мерах и режиме самоизоляции, карантина, об особенностях получения больничных листов, о карантине после отпуска, о возможности выезда за границу, о компенсациях. Кроме того, специалисты службы ответят на вопросы об организации работы детских садов, школ, колледжей, вузов, о возможностях передвижения по городу и доступности транспорта, о работе волонтеров, о выплатах, льготах, обеспечении продуктовыми наборами», — уточнили в Смольном.

