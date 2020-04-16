FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +3
73.71р80.67р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

16.04.2020 16:09
2
Печать

Правительство Петербурга запустило «горячую линию по коронавирусу». Ждут любых вопросов об инфекции и самоизоляции

Правительство Петербурга организует «централизованный прием обращений граждан, связанных с распространением коронавирусной инфекции». Об этом 16 апреля сообщается на сайте Смольного.

Информацию обещают предоставлять по короткому номеру «122» или телефону (812) 246–5–122. С территории Петербурга вызов бесплатный как со стационарных, так и с мобильных телефонов.

«По новому телефону можно получить информацию о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге и принимаемым мерам. Также можно задать вопросы о тестах, диагностике и профилактике заболевания, о мерах и режиме самоизоляции, карантина, об особенностях получения больничных листов, о карантине после отпуска, о возможности выезда за границу, о компенсациях. Кроме того, специалисты службы ответят на вопросы об организации работы детских садов, школ, колледжей, вузов, о возможностях передвижения по городу и доступности транспорта, о работе волонтеров, о выплатах, льготах, обеспечении продуктовыми наборами», — уточнили в Смольном.

При необходимости вызов обещают перенаправить в другие службы — например, на горячую линию комитета по образованию или здравоохранению.

Чиновники подчеркнули, что организовать новую линию пришлось из-за огромного количества обращений в Службу экстренных вызовов 112 и на «горячие линии» профильных комитетов и служб.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

krasnonosov
Почему не открываете парикмахерские, ироды!
gencon
Почему не объявляют режим ЧС, если больных уже свозить некуда? Простой казалось бы вопрос в стране, где честные и открытые выборы. В России же тебе наговорят 1000 слов, но по сути так и уйдешь с мыслью, что ты идиот.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний