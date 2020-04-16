Коронавирус спас людей в США: при страшном взрыве на заводе никто не пострадал, но очевидцам удалось сделать видео
Мощный взрыв прогремел 15 апреля на целлюлозно-бумажной фабрике в городе Джей штата Мэн, США. Столб чёрного дыма был виден за много километров, повреждены автомобили и строения вокруг предприятия. Люди чудом не получили серьёзных травм.
Here are some pictures from the area of the explosion. Flying debris damaged some nearby vehicles. (📷: Kendra Metzger) #NEWSCENTERmaine pic.twitter.com/w9C2fWERsA— Zach Blanchard (@ZachBlanchard) April 15, 2020
Как сообщает 16 апреля NBC, взорвался варочный котёл, где древесная щепа, вода и химикаты смешиваются, образуя целлюлозу, которая в конечном итоге становится бумагой. Причина пока не известна.
Взрыв запечатлели видеокамеры. На одной из записей видно, как сначала вырастает «гриб», а затем до автомобиля долетает «дождь» из пепла и обгорелых ошмётков.
На фабрике находилось 165–175 человек, хотя обычно там работает около 500 человек. В связи с распространением коронавируса люди сидят дома: многих сотрудников не было на предприятии, пусто было и на окрестных улицах. Серьёзных травм никто не получил, только несколько человек обратились к врачам из-за раздражения дыхательных путей.