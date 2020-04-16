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16.04.2020 15:40
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Коронавирус спас людей в США: при страшном взрыве на заводе никто не пострадал, но очевидцам удалось сделать видео

Мощный взрыв прогремел 15 апреля на целлюлозно-бумажной фабрике в городе Джей штата Мэн, США. Столб чёрного дыма был виден за много километров, повреждены автомобили и строения вокруг предприятия. Люди чудом не получили серьёзных травм.

Как сообщает 16 апреля NBC, взорвался варочный котёл, где древесная щепа, вода и химикаты смешиваются, образуя целлюлозу, которая в конечном итоге становится бумагой. Причина пока не известна.

Взрыв запечатлели видеокамеры. На одной из записей видно, как сначала вырастает «гриб», а затем до автомобиля долетает «дождь» из пепла и обгорелых ошмётков.

На фабрике находилось 165–175 человек, хотя обычно там работает около 500 человек. В связи с распространением коронавируса люди сидят дома: многих сотрудников не было на предприятии, пусто было и на окрестных улицах. Серьёзных травм никто не получил, только несколько человек обратились к врачам из-за раздражения дыхательных путей.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

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Комментарии (1)

Локс
Ну, возможно, если бы все были на своих рабочих местах, взрыва и не произошло бы.
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