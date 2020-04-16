В Петербурге сбивали велосипедистов и пешеходов. Но ДТП пока идут на убывание

В среду, 15 апреля, в Петербурге и Ленинградской области инспекторы ДПС зафиксировали 233 дорожные аварии. На петербургских дорогах на этой неделе количество ДТП постепенно снижается. Область показала резкий скачок аварийности во вторник, после чего вернулась к средним цифрам.

Как сообщает 16 апреля Управление ГИБДД по СПб и ЛО, за минувшие сутки в Петербурге произошло 186 ДТП. Для сравнения: во вторник было 195 аварий, а в понедельник — 227. Пострадавшие были в 8 случаях, травмы получили 8 взрослых. Один человек погиб: в Пушкине мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля.

Прошедший день вообще оказался богат на сбитых (к примеру, днем на Малом проспекте В.О. «Мерседес» сбил женщину), причем не только пешеходов. Утром на набережной Обводного канала столкнулись автомобиль, поворачивавший на мост, и ехавший прямо велосипедист. Последний перелетел через капот машины, а затем, к удивлению очевидцев, встал и поехал дальше. Вечером еще одного велосипедиста сбили на улице Композиторов. Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», водитель автомобиля Ford не заметил курьера «Яндекс.Еды». Похожее ДТП произошло в Петербурге 13 апреля, причем тоже на севере города — на проспекте Энгельса.

Около 18 часов на Московском проспекте у пересечения с Благодатной улицей, по данным УГИБДД, 33-летний мужчина на Mitsubishi Lancer (по данным «Дорожного инспектора», житель Ростовской области) по касательной столкнулся с Hyundai Starex под управлением 40-летнего водителя. От удара «Хёндэ» выехал на трамвайную остановку и сбил пешехода — мужчину 42 лет. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения.