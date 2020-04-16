Чтобы вернуть зарплату водителю из Липецка, приставы из Петербурга достали работодателя в Челябинске

Петербургские судебные приставы помогли жителю Липецка, работавшему водителем на фирму из Петербурга, получить зарплату, которую ему не платили больше полугода. Оказалось, что фирмы этой уже нет, а бывший работодатель уехал в другой регион.



Как сообщает 16 апреля пресс-служба УФССП по Петербургу, суд города Липецка постановил взыскать с петербургской фирмы, занимающейся арендой грузовиков и перевозками, в пользу местного жителя долг по зарплате за 8 месяцев, а также компенсацию за горюче-смазочные материалы и использование личного автомобиля. Мужчина работал в компании водителем грузовика. Согласно исполнительному листу, он должен был получить 1 080 000 рублей, но фирма так и не отдала ему эти деньги.