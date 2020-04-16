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16.04.2020 13:29
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Чтобы вернуть зарплату водителю из Липецка, приставы из Петербурга достали работодателя в Челябинске

Петербургские судебные приставы помогли жителю Липецка, работавшему водителем на фирму из Петербурга, получить зарплату, которую ему не платили больше полугода. Оказалось, что фирмы этой уже нет, а бывший работодатель уехал в другой регион.

Как сообщает 16 апреля пресс-служба УФССП по Петербургу, суд города Липецка постановил взыскать с петербургской фирмы, занимающейся арендой грузовиков и перевозками, в пользу местного жителя долг по зарплате за 8 месяцев, а также компенсацию за горюче-смазочные материалы и использование личного автомобиля. Мужчина работал в компании водителем грузовика. Согласно исполнительному листу, он должен был получить 1 080 000 рублей, но фирма так и не отдала ему эти деньги.

Исполнительное производство возбудили в Кировском районном отделе судебных приставов УФССП Петербурга. Компания-должник на требования исполнительных документов не реагировала. В итоге пристав выяснил, что фирмы больше не существует, а ее бывший директор находится в Челябинске.

Пристав направила поручение челябинским коллегам. Бывшего директора фирмы уведомили, что неисполнение решения суда влечет ответственность, в том числе уголовную, и через некоторое время на депозитный счет судебных приставов начали поступать средства.

В пользу взыскателя перевели 920 000 рублей, остаток долга сейчас составляет около 160 000 рублей. Исполнительное производство находится на стадии исполнения.

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Комментарии (1)

Вадим Линин
Читается как фантастический роман! Чтобы приставы исполнили что-то без личной заинтересованности - я про такое даже не слышал!
Вообще, служба судебных приставов развалена до полной недееспособности.
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