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16.04.2020 13:25
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«Дай бог, если мы ещё дальше в лето не пойдём». Глава Башкирии продлевает режим повышенной готовности до конца мая

Режим повышенной готовности и самоизоляции в Башкирии продлевается как минимум до конца мая. Об этом 16 апреля заявил глава региона Радий Хабиров в ходе совещания с главами муниципалитетов, пишет издание Ufacitynews.ru.

«Вы настраивайтесь вдолгую и жителей настраивайте вдолгую. Апрель-май мы работаем в этом режиме. Дай бог, если так, если мы ещё дальше в лето не пойдём. Апрель-май мы работаем в повышенном режиме, в предельном режиме самоизоляции, в предельном режиме всех наших контрольных мероприятий», — подчеркнул Хабиров.

Напомним, официально нерабочие дни пока до 30 апреля, однако федеральные власти уже также говорили, что режим самоизоляции могут продлить.

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Комментарии (3)

krasnonosov
Парикмахерские открывайте!
nuga
Сдурели,а кто работать будет? Страна раньше денег на пенсии зажимала,а теперь отдыхает и тунеядствует,а дальше что? Год собираетесь бегать за вирусом,а по факту за гражданами? Пети на все согласные.
155296642
Пойдём, у нас пока совсем начало. http://cvd.tw1.ru
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