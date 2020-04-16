«Дай бог, если мы ещё дальше в лето не пойдём». Глава Башкирии продлевает режим повышенной готовности до конца мая
Режим повышенной готовности и самоизоляции в Башкирии продлевается как минимум до конца мая. Об этом 16 апреля заявил глава региона Радий Хабиров в ходе совещания с главами муниципалитетов, пишет издание Ufacitynews.ru.
«Вы настраивайтесь вдолгую и жителей настраивайте вдолгую. Апрель-май мы работаем в этом режиме. Дай бог, если так, если мы ещё дальше в лето не пойдём. Апрель-май мы работаем в повышенном режиме, в предельном режиме самоизоляции, в предельном режиме всех наших контрольных мероприятий», — подчеркнул Хабиров.
Напомним, официально нерабочие дни пока до 30 апреля, однако федеральные власти уже также говорили, что режим самоизоляции могут продлить.