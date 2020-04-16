Пожилая женщина умерла от коронавируса в Кирове. Заразиться она могла в Петербурге, где её оперировали

80-летняя женщина скончалась в Кировской области от коронавируса. Пенсионерка возвращалась на поезде из Петербурга в Пермь, но в дороге ей стало плохо. Об этом 16 апреля сообщает региональное министерство здравоохранения.



По информации ведомства, жительница Перми была экстренно госпитализирована в инфекционную больницу с кировского пассажирского вокзала 10 апреля. Женщина возвращалась из Северной столицы, где ей делали операцию. В министерстве не стали раскрывать, в каком именно стационаре Петербурга умершая проходила лечение.

