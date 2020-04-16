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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

16.04.2020 12:57
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Пожилая женщина умерла от коронавируса в Кирове. Заразиться она могла в Петербурге, где её оперировали

80-летняя женщина скончалась в Кировской области от коронавируса. Пенсионерка возвращалась на поезде из Петербурга в Пермь, но в дороге ей стало плохо. Об этом 16 апреля сообщает региональное министерство здравоохранения.

По информации ведомства, жительница Перми была экстренно госпитализирована в инфекционную больницу с кировского пассажирского вокзала 10 апреля. Женщина возвращалась из Северной столицы, где ей делали операцию. В министерстве не стали раскрывать, в каком именно стационаре Петербурга умершая проходила лечение.

За последние сутки в России от COVID-19 скончались 34 человека, выздоровели 318 человек.

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Комментарии (2)

hmjo
По идее в Кирове должны были высадить и изолировать не только ее одну, а всех пассажиров того злополучного вагона, в котором она ехала. Теперь они развезут заразу дальше.
Mozg
Она ИМЕННО от коронавируса умерла?
Или всё-таки операция в 80 лет имеет какое-то значение?
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