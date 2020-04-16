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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

16.04.2020 12:45
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Регионам дадут 48 млрд рублей на выплаты борющимся с коронавирусом медикам

Премьер-министр России в ходе совещания в режиме видеоконференции заявил о важности поддержки врачей, которые противостоят коронавирусной инфекции.

«Мы предусмотрели ряд решений для поддержки регионов. Среди них выделение им дополнительных средств, которые помогут им выполнить социальные обязательства и поддержать экономику. <...> Кабмин выделит 48 миллиардов рублей для выплат медикам», — заявил 16 апреля Михаил Мишустин в своем обращении, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Премьер также анонсировал отмену выплат НДФЛ для медиков. Кабмин уже направил законопроект в Госдуму.

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