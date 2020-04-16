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16.04.2020 13:22
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Столовые ЗВО перешли на «дистанционку». Как заказать обед — в видеопамятке

Военнослужащие штаба Западного военного округа теперь могут заказать еду дистанционно. Такую возможность им предоставили в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 16 апреля «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ЗВО.

Специально разработанное меню представляет собой несколько вариантов комплексных обедов разных ценовых категорий. Готовые блюда упаковываются в герметичные контейнеры и передаются заказчику вместе с одноразовой посудой и средствами гигиены в белых пакетах с красной звездой и надписью «Армия России».

Оплата производится банковскими картами по терминалу без использования наличных.

В пресс-службе ЗВО подчеркнули, что при приготовлении, фасовке и выдаче заказов неукоснительно соблюдаются санитарно-гигиенические требования. Кроме того, перед началом работы весь персонал проходит медицинский осмотр, обеспечивается масками, шапочками и перчатками.

пресс-служба ЗВО

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Комментарии (1)

hill
Интересно а что в армейцы и в тюрьмах со статистикой заболевания ... А то все с цифьрью по Москве носятся а в этих кругах тишинассс
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