Военнослужащие штаба Западного военного округа теперь могут заказать еду дистанционно. Такую возможность им предоставили в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 16 апреля «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ЗВО.



Специально разработанное меню представляет собой несколько вариантов комплексных обедов разных ценовых категорий. Готовые блюда упаковываются в герметичные контейнеры и передаются заказчику вместе с одноразовой посудой и средствами гигиены в белых пакетах с красной звездой и надписью «Армия России».

