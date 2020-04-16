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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

16.04.2020 12:18
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Ансамбль песни и пляски ЗВО снял клип в домашней самоизоляции. Они станцевали и под песню UNO группы Little Big

Артисты дислоцированного в Санкт-Петербурге ансамбля песни и пляски Западного военного округа записали клип «Сидим дома», с помощью которого призвали соотечественников соблюдать режим самоизоляции, а также поблагодарили медиков.

«Благодарим мужественных врачей и военнослужащих, выполняющих воинский долг на территории России и за ее пределами», — сообщают авторы в начале своего клипа, опубликованного 16 апреля.

пресс-служба ЗВО

Артисты записали видео у себя дома. Они шьют медицинские маски, выполняют домашние дела и, конечно, танцуют. Помимо классических композиций, ансамбль станцевал под подготовленную для Евровидения песню UNO группы Little Big. К популярному челленджу они подключили и домочадцев.

Двумя неделями ранее участники коллектива представили клип на песню «Не заражённый» о борьбе Петербурга с коронавирусом.

Ансамбль песни и пляски ЗВО был создан в 1929 году и считается одним из старейших творческих коллективов российской армии.

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Комментарии (1)

i224
Танцуют получше, чем поют...
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