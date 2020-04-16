Артисты дислоцированного в Санкт-Петербурге ансамбля песни и пляски Западного военного округа записали клип «Сидим дома», с помощью которого призвали соотечественников соблюдать режим самоизоляции, а также поблагодарили медиков.



«Благодарим мужественных врачей и военнослужащих, выполняющих воинский долг на территории России и за ее пределами», — сообщают авторы в начале своего клипа, опубликованного 16 апреля.