Ансамбль песни и пляски ЗВО снял клип в домашней самоизоляции. Они станцевали и под песню UNO группы Little Big
Артисты дислоцированного в Санкт-Петербурге ансамбля песни и пляски Западного военного округа записали клип «Сидим дома», с помощью которого призвали соотечественников соблюдать режим самоизоляции, а также поблагодарили медиков.
«Благодарим мужественных врачей и военнослужащих, выполняющих воинский долг на территории России и за ее пределами», — сообщают авторы в начале своего клипа, опубликованного 16 апреля.
пресс-служба ЗВО
Артисты записали видео у себя дома. Они шьют медицинские маски, выполняют домашние дела и, конечно, танцуют. Помимо классических композиций, ансамбль станцевал под подготовленную для Евровидения песню UNO группы Little Big. К популярному челленджу они подключили и домочадцев.
Двумя неделями ранее участники коллектива представили клип на песню «Не заражённый» о борьбе Петербурга с коронавирусом.
Ансамбль песни и пляски ЗВО был создан в 1929 году и считается одним из старейших творческих коллективов российской армии.