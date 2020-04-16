Япония введет чрезвычайное положение на всей территории страны

Японские власти решили расширить режим ЧП из-за распространения коронавирусной инфекции, который в начале апреля был введен в 7 префектурах.



«Чрезвычайное положение в Токио, Осаке и пяти других префектурах, где проживает около 44 % населения Японии было введено 7 апреля и продлится до 6 мая. ЧП в других регионах будет продолжаться в течение этого периода», — сообщает 16 апреля Reuters.

Премьер-министр Синдзо Абэ готовится объявить о чрезвычайном положении. Этому будет предшествовать обсуждение с экспертами, что подтвердил пресс-секретарь правительства Йошихиде Суга.