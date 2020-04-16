Самый красивый кировский депутат дал фейковые советы по лечению коронавируса, а затем удалил пост

Самый красивый кировский депутат-мем Павел Валенчук рассказал, как справиться с коронавирусом. Проблема в том, что такие рекомендации могут привести к осложнениям, а то и к смерти. Видео начало массово расходиться по соцсетям 16 апреля, хотя опубликовано было в конце марта.



«Власти принимают все возможные меры по прекращению данной проблемы. Я же хочу пожелать со своей стороны только спокойствия. Не поддавайтесь панике, но самое главное — закаляйтесь, питайтесь правильно, ведите здоровый образ жизни, поддерживайте иммунитет на должном уровне, пейте витамины и минералы, и тогда никакой вирус нам не страшен. Вместе победим!» — сказал в своём обращении Валенчук.

