FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +3
73.71р80.67р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

16.04.2020 10:23
4
Печать

Forbes нашел в России 12 новых миллиардеров. Все вместе богачи обеднели на $40млрд, среди новичков — дочь Ротенберга

Журнал Forbes 16 апреля опубликовал новый список 200 богатейших людей России.

По сравнению с прошлым годом, в него попали 12 новых имен. В их числе братья-миллиардеры Дмитрий и Игорь Бухманы (Playrix), Дмитрий Волков (Dating.com) и Сергей Бобриков, глава компании «Комус».

Из женщин, впервые попавших в рейтинг, — Лидия Михайлова («Черкизово») и дочь Аркадия Ротенберга Лилия.

Богатейшим человеком России Forbes признал основного владельца «Норникеля» Владимира Потанина ($19,7 млрд). За ним идут Владимир Лисин (НЛМК) — $18,1 млрд и Леонид Михельсон («Новатэк») — $17,1 млрд.

Совокупное состояние всех 200 богатейших людей страны — $456 млрд. Это на $40 млрд рублей меньше, чем годом ранее.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

i224
$40 млрд рублей
муматор
какие одарённые детки!!!
COVID-2036
"Своих не бросаем."©
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний