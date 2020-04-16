Forbes нашел в России 12 новых миллиардеров. Все вместе богачи обеднели на $40млрд, среди новичков — дочь Ротенберга

Журнал Forbes 16 апреля опубликовал новый список 200 богатейших людей России.



По сравнению с прошлым годом, в него попали 12 новых имен. В их числе братья-миллиардеры Дмитрий и Игорь Бухманы (Playrix), Дмитрий Волков (Dating.com) и Сергей Бобриков, глава компании «Комус».



Из женщин, впервые попавших в рейтинг, — Лидия Михайлова («Черкизово») и дочь Аркадия Ротенберга Лилия.



Богатейшим человеком России Forbes признал основного владельца «Норникеля» Владимира Потанина ($19,7 млрд). За ним идут Владимир Лисин (НЛМК) — $18,1 млрд и Леонид Михельсон («Новатэк») — $17,1 млрд.

