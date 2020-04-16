В Пушкине мужчина не вернулся домой из магазина, после ДТП под камерой по дороге раскатились бутылки
Немолодой мужчина скончался в результате ДТП в Пушкине, решив перейти дорогу в неположенном месте.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 15 апреля около 19 часов на улице Генерала Хазова, 8, мужчина 1971 года рождения на «Фольксвагене Пассате» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на мужчину 1955 года рождения. Пешеход скончался на месте происшествия. Видеозапись камеры наружного наблюдению публикует «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». На ней видно, что проезжую часть от газона здесь отделяет забор.
Видео с сайта vk.com, сообщество «Дорожный инспектор»
У погибшего пешехода зафиксированы признаки алкогольного опьянения. По словам его супруги, он пошёл в магазин за пивом (бутылки из пакета были разбросаны по проезжей части), отмечает «Дорожный инспектор». Местные жители в комментариях отмечают, что там действительно расположен алкогольный магазин и не хватает «зебры».