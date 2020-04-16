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16.04.2020 10:15
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Дептранс Москвы сообщил, что в столичном метро исчезли очереди при входе на станции

В метро Москвы исчезли очереди и «пробки» на входе из пассажиров. Об этом 16 апреля сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

В подтверждение Дептранс опубликовал фотографии «Домодедовской» и «Царицыно» Замоскворецкой линии, а также станции «Комсомольская» Сокольнической ветки и добавил, что на остальных станциях ситуация также в норме.

В первый день пропускного режима, который действует в Москве и Подмосковье с 15 апреля, на входах в подземку образовались большие очереди из пассажиров. Очевидцы публиковали фотографии в социальных сетях, на которых было видно, что люди стоят вплотную и не соблюдают дистанцию.

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал перейти к «автоматизированному контролю в метро», а очереди он назвал «критичными в нынешней ситуации». По его словам, полиции были даны указания организовать проверку пропусков таким образом, чтобы не образовывалось столпотворение.

Департамент транспорта после этого сообщил, что до появления автоматизированных систем проверок контролировать пропуски у пассажиров выборочно будут контролеры ГКУ «Организатор перевозок».

Станция «Комсомольская»
Станция «Комсомольская»Фото: пресс-служба Департамента транпорта Москвы
Станция «Царицыно»
Станция «Царицыно»Фото: пресс-служба Департамента транпорта Москвы
Станция «Домодедовская»
Станция «Домодедовская»Фото: пресс-служба Департамента транпорта Москвы

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Комментарии (3)

krasnonosov
Удивительное рядом! Поставили кордон - очередь появилась. Убрали кордон - очередь ИСЧЕЗЛА! Это ли не чудо!
ussr_5e4d4b41561db
фото небось в 5 утра сделано =)))))
Иван 2пырьев
То есть они перестали проверять и очереди исчезли.
Невероятный лайфхак
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