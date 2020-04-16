В метро Москвы исчезли очереди и «пробки» на входе из пассажиров. Об этом 16 апреля сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.



В подтверждение Дептранс опубликовал фотографии «Домодедовской» и «Царицыно» Замоскворецкой линии, а также станции «Комсомольская» Сокольнической ветки и добавил, что на остальных станциях ситуация также в норме.

В первый день пропускного режима, который действует в Москве и Подмосковье с 15 апреля, на входах в подземку образовались большие очереди из пассажиров. Очевидцы публиковали фотографии в социальных сетях, на которых было видно, что люди стоят вплотную и не соблюдают дистанцию.