Проценко рассказал, что за 45 дней в больницу в Коммунарке поступило 1659 человек

Главный врач инфекционной больницы в московской Коммунарке Денис Проценко подвел итоги 45 дней работы. О результатах работы медучреждения он рассказал в Facebook 16 апреля.



Проценко рассказал, что за полтора месяца больница приняла 1659 пациентов, из которых 1140 уже выписали. «За этими цифрами конечно много больше всего. Спасибо команде», — поблагодарил он коллег за работу.



Также он добавил, что в настоящий момент на лечении в больнице находятся 493 человека, из которых у 480 диагностирована пневмония, а у 328 подтвержден COVID-19. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключили 21 пациента.

