Проценко рассказал, что за 45 дней в больницу в Коммунарке поступило 1659 человек
Главный врач инфекционной больницы в московской Коммунарке Денис Проценко подвел итоги 45 дней работы. О результатах работы медучреждения он рассказал в Facebook 16 апреля.
Проценко рассказал, что за полтора месяца больница приняла 1659 пациентов, из которых 1140 уже выписали. «За этими цифрами конечно много больше всего. Спасибо команде», — поблагодарил он коллег за работу.
Также он добавил, что в настоящий момент на лечении в больнице находятся 493 человека, из которых у 480 диагностирована пневмония, а у 328 подтвержден COVID-19. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключили 21 пациента.
Проценко, у которого 31 марта подтвердился коронавирус, накануне сообщил, что выздоровел и приступает к работе в полном объеме.
За неделю до положительного теста на COVID-19 Проценко провел экскурсию для Владимира Путина по возглавляемой им больнице. После сообщения о болезни главврача в Кремле заявили, что президент регулярно тестируется на коронавирус и «все нормально».