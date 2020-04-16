Трамп заявил, что США прошли пик по числу случаев заражения коронавирусом, но «битва продолжается»

Он добавил, что улучшение ситуации позволяет властям определить рекомендации, связанные со снятием ограничений из-за пандемии. «Мы будем говорить об этом завтра (16 апреля), у нас будет пресс-конференция, во второй половине дня мы объявим рекомендации», — сказал президент.

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по имеющимся у него данным, государство преодолело пик по числу случаев коронавируса. Трансляция его выступления велась на сайте Белого дома.

Трамп также отметил, что 16 апреля вместе с вице-президентом Майком Пенсом он будет разговаривать с губернаторами штатов. Некоторые из них могут открыться раньше обозначенного дедлайном 1 мая. «Ситуация во всех штатах разная. В некоторых из них мало проблем, какие-то из них проделали такую хорошую работу, что проблем у них немного», — пояснил президент.



США занимают первое место среди других стран по количеству зараженных коронавирусом и по числу жертв заболевания. Согласно счетчику на сайте университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировали свыше 634 тыс. зараженных, более 27,9 тыс. человек умерли.



По данным на 15 апреля, за сутки в стране умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом — 2228 человек. Во всем мире, по данным университета, число погибших с COVID-19 увеличилось до 133,5 тыс, а количество зараженных превысило 2 млн человек.

