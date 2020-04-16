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16.04.2020 07:17
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Парадоксы погоды Петербурга: ловите снег в плюс 7 градусов

Фото: Грибы Грибники-СПб / vk.com/grib_spb

Циклон всё ещё определяет погоду в Санкт-Петербурге. В ближайшие дни ожидаются небольшие осадки, причём не дождь.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 апреля в Северной столице будет облачно с прояснениями, ветер умеренный, местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 1 (что провоцирует гололедицу), днём поднимется до плюс 5-7 градусов.

17 апреля усилится ветер, и также ожидается небольшой мокрый снег.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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