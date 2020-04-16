Циклон всё ещё определяет погоду в Санкт-Петербурге. В ближайшие дни ожидаются небольшие осадки, причём не дождь.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 апреля в Северной столице будет облачно с прояснениями, ветер умеренный, местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 1 (что провоцирует гололедицу), днём поднимется до плюс 5-7 градусов.
17 апреля усилится ветер, и также ожидается небольшой мокрый снег.