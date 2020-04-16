27 зданий в разных районах города стали экранами для мультимедийных показов в рамках фестиваля «Светлая сторона». Он проходит в Петербурге с 15 по 17 апреля: шоу проводится всего полтора часа, с 21.30 до 23.00. Точные адреса зданий, выбранных под трансляции, организаторы не называют, чтобы избежать ненужных в эпоху коронавируса столпотворений.

Инициаторами выступили компании, которые занимаются техническим обеспечением мероприятий.

«Главная идея фестиваля - в том, чтобы находить светлую сторону даже в непростых ситуациях, объединяться и радовать близких», - объясняют свою миссию организаторы.