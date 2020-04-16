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16.04.2020 00:03
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Самоизолированных петербуржцев развлекают мультимедиа-фестивалем на фасадах

27 зданий в разных районах города стали экранами для мультимедийных показов в рамках фестиваля «Светлая сторона». Он проходит в Петербурге с 15 по 17 апреля: шоу проводится всего полтора часа, с 21.30 до 23.00. Точные адреса зданий, выбранных под трансляции, организаторы не называют, чтобы избежать ненужных в эпоху коронавируса столпотворений.

Инициаторами выступили компании, которые занимаются техническим обеспечением мероприятий.

«Главная идея фестиваля - в том, чтобы находить светлую сторону даже в непростых ситуациях, объединяться и радовать близких», - объясняют свою миссию организаторы.

Среди изображений, спроецированных на стены, - мультфильмы, цитаты из известных фильмов, отрывки стихов, фрагменты компьютерных игр и многое другое.

Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер / telegram

Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер / telegram
Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер / telegram
Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер / telegram
Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер / telegram

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