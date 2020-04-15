В ожидании рейса на родину за границей томятся 35 тысяч россиян
Около 35–36 тысяч граждан России ожидают отправления домой за границей. Об этом рассказал 15 апреля в интервью «Коммерсанту» глава МИД РФ Сергей Лавров.
«В листе ожидания остаются, по нашим оценкам, около 35–36 тысяч человек (плюс-минус тысяча-полторы), которые хотят выехать. Как вы знаете, из них приоритет отдается тем, кто оказался в стране своего нынешнего пребывания после 1 января 2020 года», — уточнил Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства признал, что не всем россиянам удалось попасть на борт вывозных рейсов, однако объяснил это их неумением заполнять документы и действиями «вопреки действующему алгоритму».
«Было немало случаев, когда ситуация доходила до критических измерений, когда многих людей, приехавших и надеявшихся на то, что их возьмут на борт, не брали, потому что они не выполнили условия, заключающиеся в четком и аккуратном заполнении формы, разработанной в межведомственном формате и утвержденной оперативным штабом. Или пытались улететь вопреки действующему алгоритму», — рассказал министр.
Также он упомянул и туристов, «зависших» в отдаленных уголках планеты и на небольших островах. В частности, люди заблокированы на Фиджи, Сейшельских островах, в Гватемале, африканских государствах и так далее. Сейчас, по словам Лаврова, власти думают, куда можно отправить чартеры. Также есть места, где застрявших совсем немного, поэтому их придётся как-то объединять для вывоза из одной точки.
При этом глава МИД признал, что масштаб проблем «абсолютно беспрецедентный», поэтому не могло обойтись без ошибок.
Лавров рассказал и о выплатах оказавшимся за рубежом туристам. «По состоянию на сегодняшний день выплаты материальной помощи были оформлены примерно 8 тысячам наших сограждан, остается порядка 27 тысяч из тех, кто записался и кто может претендовать на эти ежедневные выплаты», — сказал Лавров.