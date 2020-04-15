В ожидании рейса на родину за границей томятся 35 тысяч россиян

Около 35–36 тысяч граждан России ожидают отправления домой за границей. Об этом рассказал 15 апреля в интервью «Коммерсанту» глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В листе ожидания остаются, по нашим оценкам, около 35–36 тысяч человек (плюс-минус тысяча-полторы), которые хотят выехать. Как вы знаете, из них приоритет отдается тем, кто оказался в стране своего нынешнего пребывания после 1 января 2020 года», — уточнил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства признал, что не всем россиянам удалось попасть на борт вывозных рейсов, однако объяснил это их неумением заполнять документы и действиями «вопреки действующему алгоритму».