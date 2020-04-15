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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

15.04.2020 18:05
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Петербуржцев попросили подождать с заменой кардиостимуляторов

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто посоветовал петербуржцам повременить с неэкстренными заменами кардиостимуляторов.

«Что касается плановых замен кардиостимуляторов — эта помощь не прекращена. Мы, единственное, просим наших жителей города в тех ситуациях, когда можно отложить эту ситуацию. Если ситуация предполагает экстренную операцию или безотлагательное вмешательство, то она выполняется», — заявил он 15 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург».

Ранее он заявил, что в Петербурге при негативной ситуации с коронавирусом могут быть развернуты 12 тысяч коек.

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