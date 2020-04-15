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15.04.2020 18:24
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Март не только в Петербурге, но и на планете стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений. Апрель пока показал себя середнячком

Март 2020 года стал вторым самым теплым за историю наблюдений. Об этом со ссылкой на данные Национального центра экологической информации NOAA 15 апреля сообщает Северо-Западный гидрометцентр.

Глобальная температура суши и поверхности океана за период с января по март была на 1,15°С выше среднего показателя 20-го века и сделала его вторым самым теплым за 141-летнюю историю наблюдений. Теплее этот период был только в 2016 году. А в Европе и Азии он стал самым теплым за историю наблюдений года. Рекордно теплым стал он и для разных частей Центральной и Южной Америки, а также в Атлантическом, Индийском и западном Тихом океанах. В этот период ни на суше, ни в океане не было рекордно низкой температуры.

Петербург в марте 2020 года бил температурные рекорды чуть ли не через день. 23 марта Северная столица побила рекорд полувековой давности, когда воздух прогрелся до +12,5.

В начале апреля в нашем городе тоже был зафиксирован рекорд — 7-го числа было +15. Потом погода решила повременить с преждевременным летом и резко ушла в минус. Сейчас и до конца месяца синоптики не обещают особого тепла. Температура держит себя в норме в районе стандартных апрельских +5.

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