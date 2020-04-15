ФСБ задержала в Крыму шпионов-диверсантов

Гражданина Украины и военнослужащую российской армии задержали спецслужбы по подозрению в шпионаже. Об этом 15 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.



Агентурная группа, в которую входили задержанные, по данным ФСБ, курировалась полковником Ахмедовым (из подразделения украинской военной разведки в Херсоне).



В её состав входили «военнослужащая Вооруженных сил России, подозреваемая в выдаче в 2017–2018 годах представителям украинской военной разведки доверенных ей по службе сведений, составляющих государственную тайну, и гражданин Украины, подозреваемый в осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы», — цитирует сообщение ФСБ агентство.

