ФСБ задержала в Крыму шпионов-диверсантов
Гражданина Украины и военнослужащую российской армии задержали спецслужбы по подозрению в шпионаже. Об этом 15 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Агентурная группа, в которую входили задержанные, по данным ФСБ, курировалась полковником Ахмедовым (из подразделения украинской военной разведки в Херсоне).
В её состав входили «военнослужащая Вооруженных сил России, подозреваемая в выдаче в 2017–2018 годах представителям украинской военной разведки доверенных ей по службе сведений, составляющих государственную тайну, и гражданин Украины, подозреваемый в осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы», — цитирует сообщение ФСБ агентство.
Группу разрабатывали с января этого года, после того как был задержан россиянин, который по «заданию полковника Ахмедова на территории Республики Крым создал схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами, которые он предварительно скрытно доставил с территории Украины».
Завербованные, уверены в спецслужбе, должны были совершить «диверсионно-террористические акты на объектах критической социальной и военной инфраструктуры на территории нашей страны».
Сейчас в отношении задержанных возбуждены уголовные дела о госизмене и шпионаже.
«Руководствуясь принципом гуманизма, с учетом наличия у обвиняемой несовершеннолетних детей, по ходатайству следствия судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Гражданин Украины заключен под стражу», — добавили в ФСБ.
Накануне в Киеве задержали украинского генерал-майор, которого СБУ подозревает в шпионаже в пользу России.