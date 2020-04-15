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15.04.2020 15:48
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ФСБ задержала в Крыму шпионов-диверсантов

Гражданина Украины и военнослужащую российской армии задержали спецслужбы по подозрению в шпионаже. Об этом 15 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Агентурная группа, в которую входили задержанные, по данным ФСБ, курировалась полковником Ахмедовым (из подразделения украинской военной разведки в Херсоне).

В её состав входили «военнослужащая Вооруженных сил России, подозреваемая в выдаче в 2017–2018 годах представителям украинской военной разведки доверенных ей по службе сведений, составляющих государственную тайну, и гражданин Украины, подозреваемый в осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы», — цитирует сообщение ФСБ агентство.

Группу разрабатывали с января этого года, после того как был задержан россиянин, который по «заданию полковника Ахмедова на территории Республики Крым создал схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами, которые он предварительно скрытно доставил с территории Украины».

Завербованные, уверены в спецслужбе, должны были совершить «диверсионно-террористические акты на объектах критической социальной и военной инфраструктуры на территории нашей страны».

Сейчас в отношении задержанных возбуждены уголовные дела о госизмене и шпионаже.

«Руководствуясь принципом гуманизма, с учетом наличия у обвиняемой несовершеннолетних детей, по ходатайству следствия судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Гражданин Украины заключен под стражу», — добавили в ФСБ.

Накануне в Киеве задержали украинского генерал-майор, которого СБУ подозревает в шпионаже в пользу России.

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