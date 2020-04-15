Петербург входит в тройку регионов по количеству проведенных тестов на коронавирус
Более 1,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса проведено в России на 15 апреля. Как сообщает Роспотребнадзор РФ, наша страна вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов.
Больше всего тестов ожидаемо сделали жители Москвы —
В России тестирование на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) проводится на базе центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерации, на базе лабораторий государственных медицинских организаций в регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий.
«Фонтанка» продолжает онлайн следить за событиями, связанными с коронавирусом, в мире и Петербурге.