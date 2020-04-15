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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

15.04.2020 15:27
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Петербург входит в тройку регионов по количеству проведенных тестов на коронавирус

Более 1,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса проведено в России на 15 апреля. Как сообщает Роспотребнадзор РФ, наша страна вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов.

Больше всего тестов ожидаемо сделали жители Москвы — 395 034. На втором месте Московская область — 145 574. Петербург отстает от лидера почти в пять раз, но стабильно занимает третье место с 80 826 исследованиями.

В России тестирование на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) проводится на базе центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерации, на базе лабораторий государственных медицинских организаций в регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий.

«Фонтанка» продолжает онлайн следить за событиями, связанными с коронавирусом, в мире и Петербурге.

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Комментарии (2)

footballer
Ну и опять же, 929 заболевших на этом фоне - это много или мало?
footballer
Ну вот опять цифры в вакууме: 80 826 тестов всего? То есть в их число входят те два-три-четыре теста, что сделали одному человеку или нет? Почему нельзя чётко назвать число протестированных людей?
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