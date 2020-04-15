Петербург входит в тройку регионов по количеству проведенных тестов на коронавирус

Более 1,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса проведено в России на 15 апреля. Как сообщает Роспотребнадзор РФ, наша страна вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов.



Больше всего тестов ожидаемо сделали жители Москвы — 395 034 . На втором месте Московская область — 145 574 . Петербург отстает от лидера почти в пять раз, но стабильно занимает третье место с 80 826 исследованиями.



В России тестирование на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) проводится на базе центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерации, на базе лабораторий государственных медицинских организаций в регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий.

