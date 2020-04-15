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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

15.04.2020 15:16
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На Кузбассе женщина попыталась прикрыть свой запой карантином

Жительница поселка Ижморский в Кемеровской области попыталась использовать коронавирус в своих целях. Как рассказали 15 апреля в местном ОМВД, к ним обратилась заведующая больницей с сообщением о ложном вызове.

Полицейские установили, что местная жительница обратилась на горячую линию Роспотребнадзора и заявила, что у нее якобы поднялась температура после встречи со знакомым, вернувшимся из другого региона. Но когда к женщине приехали врачи, она им дверь не открыла. Тогда вместо медиков к ней прибыли полицейские.

«Стражи порядка установили, что 39-летняя местная жительница длительное время распивала спиртные напитки и по этой причине два дня не ходила на работу. Позвонив на горячую линию, она надеялась, что ее отправят на 14-дневную изоляцию и предоставят больничный. Таким образом женщина рассчитывала оправдаться перед работодателем за прогулы», — уточнили в полиции.

Теперь женщине придется отвечать не только перед работодателем. Полицейские составили протокол по ст. 19.13 КоАП РФ «Заведомо ложный вызов специализированных служб». Штраф по ней составляет до 1500 рублей.

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