На Кузбассе женщина попыталась прикрыть свой запой карантином

Жительница поселка Ижморский в Кемеровской области попыталась использовать коронавирус в своих целях. Как рассказали 15 апреля в местном ОМВД, к ним обратилась заведующая больницей с сообщением о ложном вызове.



Полицейские установили, что местная жительница обратилась на горячую линию Роспотребнадзора и заявила, что у нее якобы поднялась температура после встречи со знакомым, вернувшимся из другого региона. Но когда к женщине приехали врачи, она им дверь не открыла. Тогда вместо медиков к ней прибыли полицейские.

