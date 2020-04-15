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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

15.04.2020 15:01
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Коронавирус нашли у генконструктора РКК «Энергия». Всего в ракетно-космической отрасли России 30 зараженных

У заместителя гендиректора — генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгения Микрина обнаружили коронавирус. Об этом 15 апреля пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Микрин сдал два теста на коронавирус, оба — положительные. Он учтен в числе 30 официально объявленных инфицированных внутри Роскосмоса», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, сейчас Микрин находится на самоизоляции дома, симптомов заболевания у него нет. В РКК «Энергия» от комментариев отказались.

Ранее директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал, что всего в ракетно-космической отрасли зафиксировано 30 случаев заражения коронавирусом.

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