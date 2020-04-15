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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

15.04.2020 13:55
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Сады и парки закрыты. Полюбоваться на весеннее цветение теперь можно онлайн на «Фонтанке»

Русский музей решил не оставлять петербуржцев без весеннего любования цветением в своих парках. И опубликовал фото полей крокусов в Михайловском саду.

С конца марта в Петербурге существует запрет на посещение садов и парков из-за коронавируса. Чтобы горожане, придерживающиеся режима самоизоляции, все-таки смогли увидеть красоты парков, в официальном паблике Русского музея в социальной сети «ВКонтакте» появились фото цветущих крокусов.

«Фонтанка» продолжает онлайн следить за событиями, связанными с коронавирусом, в мире и Петербурге.

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