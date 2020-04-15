Сады и парки закрыты. Полюбоваться на весеннее цветение теперь можно онлайн на «Фонтанке»

Русский музей решил не оставлять петербуржцев без весеннего любования цветением в своих парках. И опубликовал фото полей крокусов в Михайловском саду.



С конца марта в Петербурге существует запрет на посещение садов и парков из-за коронавируса. Чтобы горожане, придерживающиеся режима самоизоляции, все-таки смогли увидеть красоты парков, в официальном паблике Русского музея в социальной сети «ВКонтакте» появились фото цветущих крокусов.

